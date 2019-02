In der Theorie sieht der Gesetzgeber das Teilen von Arbeitsplätzen schon seit den Achtzigerjahren vor. Doch in der Praxis kommt Jobsharing nur in Einzelfällen vor. Der Softwarekonzern SAP will jetzt nachhelfen.

Der Einfall kam den beiden SAP-Managerinnen quasi auf dem Spielplatz. In ihrer Elternzeit trafen sich Svenja Müller und Britta Freudenstein immer wieder, beide wollten in Teilzeit einsteigen, aber möglichst wenig Verantwortung in ihren Jobs im Vertrieb für den Softwarekonzern abgeben. "Wir kannten und mochten uns aus dem Team und waren schon vorher sehr kompatibel", sagt Müller. Damit war die Idee geboren: Jobsharing.

Job-Tandems haben bei SAP eine gewisse Tradition. Selbst die Vorstandsspitze bestand vor Jahren einmal aus zwei Leuten. Jim Hagemann Snabe teilte sich die Aufgabe mit dem heute alleinregierenden Bill McDermott. Snabe schied 2014 aus privaten Gründen aus. Das Beispiel machte dennoch Schule. Seit 2013 lässt SAP grundsätzlich geteilte Verantwortung auf Führungsebene zu. Jetzt plant der Konzern den nächsten Schritt.

"Wir schreiben ab sofort standardmäßig alle Stellen als für Job-Sharing geeignet aus", sagt SAPs Personalchef Cawa Younosi. "Wir haben festgestellt, dass maximale Flexibilität am wichtigsten für unsere Mitarbeiter ist", sagt Younosi. Jobs teilen konnten sich auch schon Mitarbeiter auf niedrigeren Ebenen. "Bislang arbeiten bei SAP in Deutschland fünf oder sechs Tandems", so der Manager. "Das größte Problem war es bislang, einen passenden Partner außerhalb des eigenen Netzwerks zu finden." Deshalb richtet SAP eine Online-Plattform ein. Wie in einer Partnerbörse sollen sich zwei Mitarbeiter dort über gemeinsame Interessen finden können.

Die Idee ist nicht ganz neu: Bosch beispielsweise hat 2016 eine "Jobconnector" genannte Partnerbörse eingeführt. Rund 1600 Mitarbeiter haben sich dort inzwischen registriert. Wie viele ...

