Das Telefonnetz in altbekannter Form existiert (fast) nicht mehr. Es ist aufgegangen in einem übergreifenden, auf dem Internet Protocol (IP) basierten Netzwerk, das Internet und Telefonie anbietet. So überträgt das IP-Netz sämtliche Daten über einen einzigen Anschluss.

Telefonate werden dabei per »Voice over Internet Protocol« (VoIP) geführt. Gleichzeitig liefert der IP-Anschluss E-Mails aus oder ermöglicht das Surfen im Internet. Sogar Fernsehen (IP-TV) ist möglich. Der IP-Standard wird auch die schnellere Einführung neuer Dienste ermöglichen - etwa Videoconferencing oder »Unified Communications« (Multimedia-Kommunikation).

IP-basiertes Kombinationsnetz bringt Komfort

Mit der Umstellung auf IP wird das deutsche Telefonnetz schneller, leistungsfähiger und einfacher zu warten. Die Konfiguration der Telefonanlage, Rufumleitungen oder auch die Steuerung von Bürotechnik lassen sich am PC oder über das Smartphone vornehmen (Bild 1).

Betriebe können zudem ganz einfach Mitarbeiter mit Mobilgeräten anbinden und Gespräche direkt aus einer E-Mail, einem Dokument oder einer Webseite aufbauen. Und die Bandbreite des Internetanschlusses erhöht sich ebenfalls.

Für einen Großteil der privaten und geschäftlichen Telekom-Kunden ist die IP-Umstellung bereits geschehen. Doch es gibt vor allem in der Wirtschaft einige Unternehmen, die noch keinen IP-Anschluss nutzen. Das sind beispielsweise Unternehmen mit sehr komplexen Anschlüssen wie dem Primärmultiplexanschluss. Aber auch größere Unternehmen mit umfangreichen Systemen und Rollout-Plänen sind noch mitten in der Umstellung auf IP.

Die Konfiguration des neuen IP-Anschlusses ist häufig recht schnell erledigt. Im Idealfall kann jeder die Umstellung selbst vornehmen. Funktioniert der vorhandene Router am neuen IP-basierten Anschluss, muss der Nutzer am Umstellungstag nur noch Kabel umstecken und den Router neu konfigurieren. Der Vorteil: die beiden zusätzlichen Geräte DSL-Splitter und NTBA sind nicht mehr notwendig.

Viele Geräte funktionieren weiter wie bisher

Einen IP-fähigen Router vorausgesetzt, können Unternehmen ihre alte ISDN-Anlage oder einzelne ISDN-Telefone weiter nutzen. Die von der Telekom vertriebenen Router haben neben TAE-Anschlüssen für analoge Telefone auch ISDN-Anschlüsse. Sogar herkömmliche, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...