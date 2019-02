Die Anforderungen an die Temperaturfestigkeit und chemische Beständigkeit von Klebstoffen steigen nicht nur in der Automobil- oder der Elektronikindustrie. Deshalb, aber auch, um Eigenschaften wie elektrische oder thermische Leitfähigkeit sowie angepasste Ausdehnungskoeffizienten zu erreichen, füllen Klebstoffhersteller ihre Produkte mit zusätzlichen Rohstoffen. Diese robusten, meist mineralischen oder metallischen Füllstoffe finden also einen häufigeren Einsatz in Klebstoffen, gelten jedoch als abrasiv und damit schwer dosierbar. Zu Unrecht, wie jetzt Langzeittests gezeigt haben.

Zuverlässige und reproduzierbare Dosierung

Dabei wurden die Viscotec-Dosiergeräte Eco-Pen- und dien RD-Baureihe mit je zwei Elastomer-Statoren untersucht. Als Klebstoffe kamen sechs Epoxidharze von Delo mit jeweils unterschiedlichen Füllstoffen zum Einsatz. Der Füllstoffanteil lag in allen Fällen zwischen für Klebstoffe typischen 25 und 50 Prozent. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...