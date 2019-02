++ Regionalwahlen zeigen, dass sich Unterstützung der Fünf-Sterne-Bewegung auf Sardinien im vergangenen Jahr mehr als halbierte ++ DE30 durchbrach mittelfristige Abwärtstrendlinie ++ Deutsche Bank schafft es 2018 nicht in die Top 10 der größten Aktienhändler ++ Die asiatischen Aktien, insbesondere in China, stiegen in der ersten Handelssitzung der Woche an, da US-Präsident Donald Trump ankündigte, dass er die Zollfrist verlängern werde. Der Shanghai Composite legte um 5,60% zu, der HSCEI (CHNComp) stieg um 1,78%, während der australische S&P/ASX 200 (AUS200) und der japanische Nikkei (JAP225) um 0,31% bzw. 0,50% zulegten. Es sollte nicht überraschen, dass die europäischen Investoren in einem solchen Szenario die neue Woche in optimistischer Stimmung starteten. In den ersten Handelsminuten waren europaweit Gewinne zu verzeichnen, wobei die italienischen Aktien am stärksten zulegten. Der DE30 verlängert zu Beginn der neuen Woche seine Aufwärtsbewegung und brach heute zum ersten Mal seit Anfang Dezember über die 11.500 Punkte-Marke. Darüber hinaus hat der deutsche Leitindex heute früh die abwärts gerichtete Trendlinie überschritten, sodass die Hoffnung auf weitere Fortschritte steigt. Die Widerstandszone im Bereich von 11.800 bis 11.900 Punkten könnte für die Bullen als erste Hürde angesehen werden, zumal dort die 200-Tage-Linie (violette Linie) verläuft. Quelle: xStation 5 Die britische Wirtschaftsorganisation "Confederation of British Industry" (CBI) warnte ...

