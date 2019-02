Eine exklusive Umfrage zeigt, welche Dienstleister Mittelständler am meisten schätzen. Besonders gut schneiden die Anbieter von Tankkarten und Weiterbildung ab.

Das diskrete Geschäft mit der Archivierung und Vernichtung sensibler Daten boomt. Die gesetzlichen Aufbewahrungs- und Dokumentationspflichten für Unternehmen werden länger und länger. Um den Informationsbergen Herr zu werden, müssen Firmen immer häufiger auf Dienstleister zurückgreifen, wie etwa Iron Mountain.

In einem Hochsicherheitsbunker im Hamburger Osten, hinter einer 7,5 Zentner schweren Stahltür, die selbst den Angriff mit einer Panzerfaust überstehen würde, lagert das Unternehmen Akten, Dokumente und Daten für seine Kunden. So sind sie vor Diebstahl, Feuer oder Naturkatastrophen geschützt. In das Fort Knox an der Elbe kommt man nur durch ein Schleusensystem, mit nummeriertem Besucherausweis, vorbei an Kontrollen und Kameraüberwachung, Mobiltelefone werden einkassiert.

Iron Mountain, mit Stammsitz im US-amerikanischen Boston, gehört zu den Großen im Geschäft mit der externen Archivierung. Allein in Deutschland lagern umgerechnet 3,5 Millionen Aktenordner und 250.000 Datenbänder auf einer Regallänge von mehr als zwei Kilometern. In einem Scanningcenter in Berlin erfassen 30 Mitarbeiter die Daten der Kunden. Weltweit ist das US-Unternehmen mit 220.000 Firmenkunden in 52 Ländern der branchenführende Anbieter.

Die Amerikaner, so schreiben sie in einer Imagebroschüre, können dabei auf eine Archivstruktur von rund acht Millionen Quadratmetern zurückgreifen. Und sie sind in Deutschland Mittelstands Liebling. "Als Neuling auf Platz 1 zu landen, gelang nur Iron Mountain bei der Aktenlagerung und -archivierung", sagt Claus Dethloff, Geschäftsführer bei Servicevalue. Dies ergab eine Umfrage des Kölner Marktforschers, der im Auftrag der WirtschaftsWoche mehr als 9000 Entscheider, Einkäufer und Nutzer in mittelständischen Unternehmen nach ihren liebsten Dienstleistern aus 33 Branchen befragte.

Die Branche mit dem höchsten Wohlfühlfaktor von 74,1 Punkten sind demnach die Anbieter von Tankkarten, allen voran der Mineralölkonzern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...