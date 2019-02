Statistiken gibt unendlich viele. Wie oft aber in Deutschland Windkraftanlagen abbrennen oder umknicken, ist nicht genau festgehalten. Das eröffnet Raum für Streit: Reichen die Wartungen aus, oder fehlen Kontrollen?

Erst quillt schwarzer Qualm hervor, dann schlagen Flammen aus dem Gehäuse, schließlich stürzen meterlange angesengte Trümmerteile zu Boden: Wenn eine Windkraftanlage oben in Brand gerät, wird es unten ringsherum lebensgefährlich. Für die Feuerwehr bleibt dann nur die Zuschauerrolle. Kontrolliert abbrennen lassen, abgefallene Teile löschen und die Umgebung 500 Meter weit absperren - mehr können die Wehrleute meist nicht ausrichten.

In knapp 180 Metern Höhe befinden sich inzwischen die Naben der höchsten Windkraftanlagen. "An Brandherde in derart großen Höhen kommen wir nicht heran", sagt Silvia Darmstädter vom Deutschen Feuerwehrverband in Berlin. Mit Standard-Drehleitern wären nur gut 20 Meter zu schaffen. Letztlich verhindert aber die Gefahr durch abbrechende Bauteile Löscheinsätze in der Nähe.

Fest installierte Löschanlagen könnten da helfen, sind aber längst nicht die Regel. Die gebe es "etwa als Auflage für Windkraftanlagen in Waldnähe", sagt Felix Rehwald ...

