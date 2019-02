Warum Analyse gerade für KMU wichtig ist: RCB-Chefanalyst Bernd Maurer gibt einem Video Tipps, wie sich Unternehmen auf den Börsengang vorbereiten sollten und was Analyse für Unternehmen im Segment direct market plus bringt. Im direct talk erläutert der Experte auch, welche Chancen das Einstiegssegment für kleinere und mittlere Unternehmen und junge Wachstumsunternehmen bietet. Mehr zum direct market plus: https://www.wienerborse.at/direct-market-plus Mehr zum direct network: https://www.wienerborse.at/emittenten/boersegang-ipo/capital-market-coach/ Heute startet die Zeichnungsfrist für die Aktien der deutschen onoff AG. Das Prozessautomatisierungs-Unternehmen geht damit als erstes Unternehmen 2019 in Deutschland an die Börse. Die Aktien können ...

Den vollständigen Artikel lesen ...