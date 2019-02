Mit Nullzinsen wollten die Zentralbanken das Wachstum ankurbeln. Doch nun kühlt sich die Wirtschaft ab - und die Notenbanken sitzen in der Falle. Sparer und Anleger müssen sich auf Dauer-Nullzinsen einstellen.

Den Tag nach Aschermittwoch haben sich Börsianer in diesem Jahr rot in ihrem Kalender markiert. Denn dann beraten die Währungshüter der Europäischen Zentralbank (EZB). Es dürfte einer dieser "Big Days" werden, an denen die Notenbanker wichtige geldpolitische Entscheidungen treffen. Entscheidungen, die die Börsen in Schwingungen versetzen.

Insider erwarten, dass die Währungshüter die Sparer pünktlich zum Start der postkarnevalistischen Fastenzeit auf zinspolitische Dauerdiät setzen. Weil Konjunktur und Inflation in der Währungsunion auf Talfahrt sind, dürfte EZB-Chef Mario Draghi die für den Herbst avisierte Anhebung der Leitzinsen abblasen. Zudem könnte er den Banken neue langfristige Geldleihgeschäfte anbieten. Die Hoffnungen auf höhere Zinsen, die manche Sparer zuletzt hegten, waren somit trügerisch.

Zumal sich auch in den USA die Notenbank Fed von ihrem Kurs schrittweiser Leitzinserhöhungen verabschiedet. In Großbritannien dürfte der Leitzins mit mageren 0,75 Prozent bereits den Höhepunkt im aktuellen Zyklus erreicht haben. Und in Japan denken die Währungshüter nicht daran, den Leitzins von aktuell minus 0,1 Prozent in den positiven Bereich zu hieven.

Die Zentralbanken sitzen in der Falle. Die Minizinsen der vergangenen Jahre haben die Krisenresistenz der Wirtschaft unterhöhlt und nicht wettbewerbsfähige "Zombiefirmen" am Leben gehalten. Die Weltwirtschaft ist dadurch anfälliger denn je. Stürzt sie in die Rezession, dürfte die finanzielle Repression eine neue Dimension erreichen - mit fatalen Folgen auch für das Währungssystem.

Getriebene oder Treiber?

Dass die Leitzinsen jemals die Null-Prozent-Marke erreichen, hatte vor der Finanzkrise niemand für realistisch gehalten. Damals lag der Durchschnitt der kurzfristigen Zinsen in Deutschland, Japan, Großbritannien und den USA bei vier Prozent. Anfang der Achtzigerjahre waren es 11,5 Prozent. Aktuell sind es nur noch 0,8 Prozent.

Keynesianer wie der ehemalige US-Notenbankchef Ben Bernanke machen für die Zinsschrumpfung eine Sparwelle aus Asien verantwortlich. Zudem legten die Babyboomer in den Industrieländern wegen der steigenden Lebenserwartung ...

