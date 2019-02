Um Roboter flexibel einzusetzen und individuell programmieren zu können, hat das Unternehmen Drag & Bot am Fraunhofer IPA in Stuttgart ein Betriebssystem für Roboter entwickelt, das sich via Drag-and-Drop-Prinzip aus verschiedenen Bausteinen zusammensetzen lässt. Der Vorteil: Die Software funktioniert unabhängig von der Hardware und es sind keine Programmierkenntnisse notwendig. "Unser Ziel ist es, Roboterprogrammierung so einfach wie die Verwendung eines Smartphones zu machen", erklärt Martin Naumann, Gründer und Geschäftsführer von Drag & Bot. Die Automatisierungslösung wird bereits von renommierten Produktions- und Industrieunternehmen aus den Branchen Automotive, Automatisierungs- ...

Den vollständigen Artikel lesen ...