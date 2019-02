Der US-Industriekonzern General Electric kommt bei seinem Umbau voran. Die Amerikaner verkaufen ihr Biopharma-Geschäft an den US-Mischkonzern Danaher für insgesamt 21,4 Milliarden US-Dollar (18,9 Mrd. Euro), wie das Unternehmen am Montag in Boston mitteilte. Ein recht stolzer Preis, da sich der Umsatz der Sparte zuletzt auf etwa sieben Milliarden Dollar belief. Die Kaufsumme ergibt sich aus einer ...

