Eine exklusive Studie zeigt: In Deutschland lehnen vergleichsweise viele Jobsuchenden ein Vertragsangebot ab. Was dahintersteckt.

Das Handy klingelt, unbekannte Nummer, Herzklopfen: Ist das etwa die Zusage für den neuen Job? Oder doch eine Absage? Früher warteten Bewerber wochenlang jeden Tag gespannt auf die Reaktion des potenziellen Arbeitgebers, um dann das Ergebnis anzunehmen.

Das war einmal. Heute sieht die Realität vieler ganz anders aus. Eine Studie der Online-Jobbörse Stepstone, die der WirtschaftsWoche exklusiv vorliegt, hat ergeben: 29 Prozent der deutschen Fachkräfte entscheiden sich am Ende des Bewerbungsprozesses gegen das Vertragsangebot. Das sind deutlich mehr als in den Nachbarländern Frankreich (15 Prozent), Belgien (10 Prozent) und den Niederlanden (7 Prozent), die ebenfalls in der Studie begutachtet wurden. Stepstone hat für die Auswertung insgesamt 100.000 Bewerber befragt, die sich zwischen Juli 2016 und Oktober 2018 auf Stellenausschreibungen gemeldet hatten.

Natürlich - die anhaltende Hochkonjunktur und die niedrigen Arbeitslosenzahlen sind Grundlage ...

