Ein unbekannter Geldgeber platziert immer wieder große Kaufaufträge an der Istanbuler Börse - ausgerechnet immer dann, wenn Kurse stark zu fallen drohen. Steckt die Regierung dahinter?

An der Börse in Istanbul nennen sie ihn "The Dude", nach dem supercoolen Althippie ("Call me the Dude") im Film "The Big Lebowski" von 1998. Das letzte Mal, als "The Dude" in Aktion trat, hatte die türkische Lira gerade ihren Tiefststand erreicht. Mitte August, nach Spannungen mit den USA, in deren Folge die türkische Lira innerhalb weniger Wochen 40 Prozent ihres Wertes verlor. Eine Abwärtsspirale war in Gang gesetzt worden, mit dem Absturz der Währung drohte auch der letzte Rest von Vertrauen in die türkische Wirtschaft verloren zu gehen. Am Mittwoch, den 1. August 2018 bekam man für einen Dollar noch fünf Lira, zwei Wochen später waren es zeitweise mehr als sieben. Mitte August tauchte "The Dude" an der Istanbuler Börse auf. Die anonyme Adresse platzierte eine Order von umgerechnet 100 Millionen Dollar, alles Kaufaufträge für türkische Blue Chips, für den kleinen Markt eine Riesenorder. Im Fokus standen die Garanti Bank, das Verteidigungsunternehmen Aselsan und der Stahlproduzent Kardemir. Andere Investoren zogen nach, das Schlimmste schien von da an ausgestanden, der Kursverfall fürs Erste gestoppt. Die Lira erholte sich wieder bis auf 5,20 Lira pro Dollar.

Schon früher hatte "The Dude" in kritischen Phasen in den Markt eingegriffen. Zum ersten Mal war der mysteriöse Trader 2014 aufgetaucht - damals platzierte er eine Kauforder über 450 Millionen Dollar auf türkische Aktien. Im März 2016 tauchte er wieder auf, kurz nach den Terroranschlägen ...

