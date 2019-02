Laut einer Studie kommen im Jahr 50 Millionen Touristen in deutsche Weinregionen. Sie tragen damit erheblich zum Umsatz der Tourismusbranche bei.

Der Wein lockt jährlich 50 Millionen Touristen in deutsche Weinregionen. Dies zeigt eine am Montag veröffentlichte Studie der Hochschule Geisenheim (Hessen) und des Deutschen Weininstituts in Bodenheim (Rheinland-Pfalz).

Demnach fährt jeder siebte Tourist primär wegen des Weines in Regionen wie Rheinhessen, Mosel und Franken. Jeder zehnte Weintourist komme aus dem Ausland, vor allem aus den Niederlanden ...

