Welcher Unternehmer kennt den Gedanken nicht: »Warum habe ich diesen Auftrag nur angenommen?« Wir glauben, dass wir als Kapitän unseres Unternehmensschiffes das Unternehmen willentlich irgendwo hinsteuern. Das ist ein großer Irrtum. Spätestens seit Sigmund Freud ist es eine allgemein akzeptierte Tatsache, dass das Unbewusste unser Handeln, Denken und Fühlen stark bestimmt. Zum Guten wie zum Schlechten entstehen so Ergebnisse zufälliger Art und Weise. Wir führen das Unternehmen quasi auf Autopilot - ähnlich wie Zähneputzen oder Autofahren.

Droht Ungemach, verfallen wir in einen fatalen Aktionismus und erliegen der »Viel-hilft-viel-Illusion«. Doch »Viel geschafft ist nicht viel geschaffen!«

Obwohl wir strenggenommen »nicht Herr der Lage sind«, wollen wir, dass die Dinge ungefähr so bleiben, wie sie sind. Vertrautes - gleich welcher Art - wird dem Unbekannten vorgezogen. Viele Unternehmer nehmen hin, was der Markt ihnen bringt und lassen sich treiben. Der Verlauf eines Jahres scheint also absehbar. Wir ertappen uns dabei, wie wir jammern und dabei weiter Macht abgeben. Gerade der etwas ruhigere Jahreswechsel ist aber eine ideale Gelegenheit, um innezuhalten und kritisch zu hinterfragen: »Wie zufrieden bin ich mit meinen Ergebnissen? Hat sich meine Arbeit gelohnt, in Euro gemessen? Wie sicher stehe ich auch in stürmischen Zeiten?«

Es geht auch ganz anders

Wir lernen und verändern uns entweder durch Einsicht und Freude oder durch Leiden. Erst dann stellen wir unser automatisiertes Verhalten in Frage.

