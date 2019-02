Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.MARI: Marinomed Biotech am 25.2. -2,31%, Volumen 142% normaler Tage , WXF: Warimpex am 25.2. -1,65%, Volumen 42% normaler Tage , PAL: Palfinger am 25.2. -0,80%, Volumen 157% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 25.2. 5,56%, Volumen 264% normaler Tage , AMS: AMS am 25.2. 6,37%, Volumen 48% normaler Tage , SAC: Sanochemia am 25.2. 22,37%, Volumen 126% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. Sanochemia SAC 1.860 22.37% AMS AMS 28.400 6.37% SW Umwelttechnik SWUT 19.000 5.56% Palfinger ...

Den vollständigen Artikel lesen ...