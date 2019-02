Am Ende einer langen Abwärtsbewegung bildete die Covestro-Aktie am 20. Dezember bei 41,26 Euro ein markantes Tief aus. Von diesem Tief aus steigt die Aktie seit Ende Dezember wieder an. Der relativ flache Anstieg konnte im Februar bis an die bei 48,61 Euro verlaufende 50-Tagelinie vordringen und den nahezu horizontal verlaufenden gleitenden Durchschnitt schließlich auch überwinden.

Nachdem die Aktie Mitte Februar noch einmal auf die 50-Tagelinie zurückgefallen war, ist der Wert dort abgeprallt ... (Dr. Bernd Heim)

