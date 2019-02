In der zweiten Hälfte des vergangenen Jahres drang die Barrick Gold-Aktie am 23. Oktober und am 13. Dezember zweimal bis in den Bereich von 14,10 bis 14,17 US-Dollar vor. Da die Rallye anschließend nicht fortgesetzt werden konnte, fiel der Wert wieder zurück. Gestoppt werden konnte die Mitte Dezember begonnene Abwärtsbewegung erst am 22. Januar auf dem Niveau von 11,52 US-Dollar.

Von hier aus stieg der Kurs in den letzten Januartagen wieder an. Er überwand die 50-Tagelinie bei 12,63 US-Dollar ... (Dr. Bernd Heim)

Den vollständigen Artikel lesen ...