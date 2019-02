Als "Sozialstiftung des Innovations-Unternehmens Bayer" begreift sich die Bayer Cares Foundation nach eigenen Angaben in besonderer Weise als Impulsgeber, Förderer und Partner für Innovationen an der Schnittstelle zwischen der Wirtschaft und dem Sozialsektor. Im Mittelpunkt der Förderprogramme stehen demnach der Mensch und dessen Engagement für das Allgemeinwohl. In diesem Sinne hat die Bayer-Stiftung laut Mitteilung nun weitere 94 Sozialprojekte im Umfeld der weltweiten Unternehmensstandorte ... (Achim Graf)

Den vollständigen Artikel lesen ...