TOP-Meldung Mercedes-Benz präsentiert Blockchain für nachhaltige Lieferketten Die deutsche Automobilmarke Mercedes-Benz hat eine Plattform entwickelt, die auf Blockchain-Technologie basiert, um Transparenz und Nachhaltigkeit in komplexen Lieferketten zu erhöhen, so eine Pressemitteilung des Unternehmens. Mercedes-Benz, ein Geschäftsbereich der Daimler AG, hat sich mit dem US-amerikanischen Softwareunternehmen Icertis zusammengetan, um bei der Entwicklung von Blockchain-Technologie für die Verwendung in der Lieferkette zusammenzuarbeiten. Gemeinsam mit Icertis hat Mercedes-Benz einen Prototyp entwickelt und programmiert, der auf Blockchain-Technologie basiert und die Speicherung ...

