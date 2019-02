Barcelona (ots) -



- Ford kündigt neue Apps an, die Autofahrer sowie Fahrer von Nutzfahrzeugen dabei unterstützen sollen, schnell, sicher und besonders präzise zu navigieren



- Sygic Truck Navigation bietet Routing-Funktionen, die Nutzfahrzeugfahrern helfen, enge Straßen und niedrige Brücken zu vermeiden



- what3words jetzt auch kompatibel mit SYNC 3. Die Navigationshilfe, die weltweit von zahlreichen Rettungsdiensten und Lieferfirmen verwendet wird, ermöglicht es mit nur drei Wörtern, schnell und genau Orte zu finden



- Ford gibt außerdem bekannt, dass der Premium-Musik-Streaming-Dienst TIDAL zum ersten Mal in europäischen Ford-Fahrzeugen verfügbar sein wird



Ford kündigt heute auf dem Mobile World Congress in Barcelona zwei neue Smartphone-Apps an, die Autofahrern - gewerblich oder privat - beim Navigieren helfen sollen. Aufbauend auf einer umfassenden Reihe von In-Vehicle-Apps für die Infotainment-Plattform Ford SYNC 3 werden die neuen Navigationsdienste in Ford-Fahrzeugen dafür sorgen, dass Fahrer und Passagiere stets schnellstmöglich auf der besten Route am gewünschten Ort ankommen.



Sygic Truck Navigation ist eine führende Navigations-App mit speziell auf Nutzfahrzeugfahrer zugeschnittenen Funktionen*. Die vollständige Offline-3D-Kartierung unterstützt die Navigation auch in ländlichen Gebieten ohne Mobilfunkabdeckung. Die App kann zudem auf schmalen Straßen und unter niedrigen Brücken navigieren, wobei die Abmessungen von Nutzfahrzeugen berücksichtigt werden - beispielsweise eines Ford-Transit mit Hochdach, der einen Anhänger zieht. Sygic Truck umfasst auch Konfigurationen für Wohnmobile und Reisemobile, um Routen zu optimieren, enge Straßen zu meiden und Sonderziele wie etwa Campingplätze zu erreichen.



what3words ermöglicht es, Orte per Sprachbefehl mit nur drei Worten schnell und präzise zu finden**. Der Algorithmus von what3words hat den gesamten Planeten in neun Quadratmeter große Quadrate aufgeteilt und jedem Quadrat seine eigene Drei-Wort-Adresse zugewiesen. Beispielsweise verweisen die englischen Befehle "Gently, Talents, Quibble" auf den Ford-Stand in Halle 1 auf dem Mobile World Congress in Barcelona. Mit der neuen SYNC 3 AppLink-Integration können Ford-Fahrer dank der what3words-Apps für iOS oder Android sicher zu einem bestimmten Ort navigieren - sei es ein bestimmter Eingang einer Industrieanlage oder ein Treffpunkt für eine Mountainbike-Tour - ganz einfach mit nur drei Worten.



"Für Nutzfahrzeugfahrer, die sozusagen in einem mobilen Büro arbeiten, ist die On-the-Go-Konnektivität heute wichtiger denn je", sagt Don Butler, Executive Director, Connected Vehicle Platform and Product, Ford. "Mit dem erweiterten Zusatz von what3words, der Sygic Professional Navigation zu AppLink und einem breiteren SmartDeviceLink-Umfeld stellt Ford neue Werkzeuge zur Verfügung, die es den Fahrern ermöglichen, schnell und sicher zu ihren jeweiligen Zielen zu navigieren".



Mit dem sprachgesteuerten Kommunikations- und Entertainmentsystem SYNC 3 und AppLink können Ford-Fahrer auf dem integrierten Touchscreen ihres Fahrzeugs kompatible Smartphone-Apps nutzen. Mittels einfachen Sprachbefehlen und intuitiven Steuerfunktionen am Lenkrad macht AppLink das Autofahren komfortabler und ablenkungsfreier. Ford hat es sich zur Aufgabe gemacht, die Vorteile der Vernetzung über das gesamte Nutzfahrzeug-Produktangebot hinweg zu nutzen. Zusätzlich zu den Funktionen, die über SYNC 3 ermöglicht werden, stellt Ford auch die On-Board-Modem-Technologie von FordPass Connect bei den neuesten Ford Transit- und Ford Ranger-Modellen vor. Mit FordPass Connect bleiben Fahrer und Passagiere während ihrer gesamten Reise genauso angebunden, als wären sie zu Hause. Ein Wi-Fi-Hotspot mit 4G LTE-Standard ermöglicht den schnellen Internetzugang im Fahrzeug für bis zu zehn Geräte sowie bis zu 15 Meter außerhalb des Fahrzeugs.



Das integrierte Modem ermöglicht es Flottenbetreibern außerdem, die Fahrzeugnutzung zu verbessern und die Betriebskosten durch Lösungen wie Ford Telematics und Ford Data Services zu optimieren, die im Laufe des Jahres 2019 auf den Markt kommen. Darüber hinaus können verschiedene Funktionen über die mobile FordPass-App aufgerufen werden, die den Betrieb des Fahrzeugs zusätzlich einfacher und produktiver machen.



Heute hat Ford auch bekannt gegeben, dass TIDAL, der von Künstlern betriebene Musik-Streaming-Service in audiophiler Qualität für Ford-Fahrer in Europa*** zugänglich sein wird. TIDAL bringt Fans und Musik durch 60 Millionen Songs näher zusammen und bietet außerdem ansprechende Podcasts, kuratierte Playlists und exklusive Livestream-Konzerte.



Zu den Apps, die bereits in Verbindung mit SYNC3 und AppLink zur Verfügung stehen, zählen die beliebte community-basierte Verkehrs- und Navigations-App Waze sowie die Cisco Webex-App, mit der Autofahrer unterwegs an Besprechungen teilnehmen können, sowie die Radioplayer-App, mit der Fahrer Zehntausende von Programmen und Podcasts hören können.



* Sygic Truck Navigation ist ab März 2019 weltweit verfügbar. Erfordert SYNC 3-Software, Version 2.3 oder höher. Sygic Truck wird im März für Android und kurz danach für iOS verfügbar sein.



** what3words ist ab sofort in den folgenden Märkten verfügbar: Großbritannien und Irland (auf Englisch), Deutschland (auf Deutsch), Spanien (auf Spanisch), USA (auf Englisch und Spanisch), Mexiko (auf Spanisch) Weitere Sprachen und Märkte werden später im Jahr folgen. Die App ist kostenlos für iOS und Android verfügbar. Ein Embedded-Navigationssystem und SYNC 3-Software sind erforderlich.



*** TIDAL ist derzeit über AppLink in Europa (nur Englisch, nur für iOS) verfügbar in: Österreich, Belgien, Tschechien, Dänemark, Finnland, Frankreich, Deutschland, Ungarn, Italien, den Niederlanden, Polen, Spanien, Schweden, Großbritannien. SYNC 3-Software ist erforderlich.



