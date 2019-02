CBL & Associates Properties (ISIN: US1248301004, NYSE: CBL) schüttet eine Quartalsdividende von 0,075 US-Dollar an die Anteilsinhaber aus. Die Ausschüttung erfolgt am 16. April 2019 (Record date: 1. April 2019). Die CBL & Associates Properties Inc. ist ein Real Estate Investment Trust (REIT). Der Firmensitz befindet sich in Chattanooga im US-Bundesstaat Tennessee. Das Unternehmen ist ein Betreiber von Einkaufszentren in ...

