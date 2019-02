Die Deeskalation im Handelsstreit mit China treibt an der Wall Street die Kurse. Die Anleger schauen am Dienstag aber in erster Linie nach Großbritannien.

Während an der Wall Street die Kurse steigen, steht die Börse Tokio unter Verkaufsdruck. Im Gegensatz zu den positiven Vorgaben aus den USA, wo die Anleger wegen des Handelsstreits mit China aufatmen, sorgt unter den japanischen Kollegen das endende Fiskaljahr für Anspannung.

Auch der Dax bewegt sich vorbörslich im Minus. Am Vortag hatte der deutsche Leitindex mit 11.542 Punkten noch ein Jahreshoch erreicht und schloss 0,4 Prozent im Plus.

Die Anlege dürften am Dienstag vor allem nach Großbritannien schauen, wo Theresa May vor dem Parlament erneut für ihren Brexit-Deal werben will. Die oppositionelle Labour-Partei plant jedoch, ein neues Referendum zu unterstützen.

Interessant dürfte auch sein, ob BASF die Erwartungen des Marktes bestätigen kann. Der Chemie-Branchenführer legt am Morgen seine Zahlen vor. Zwar werden Gewinneinbrüche erwartet, die Analysten trauen dem Konzern aber noch eine leichte Steigerung beim Ebit zu.

1 - Handel in Asien

Bei Asiens Anlegern herrscht vor dem Abschluss des japanischen Fiskaljahres Anspannung. Nikkei und Topix gaben beim Start in den Dienstag nach. Experten sprachen von einem zunehmenden Verkaufsdruck vor dem Abschluss des japanischen Fiskaljahres, das bis Ende März geht.

Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index lag 0,2 Prozent tiefer bei 21.485 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,3 Prozent und lag bei 1616 Punkten.

Die Börse in Shanghai lag 0,1 Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 0,5 Prozent. Der MSCI-Index für asiatische Aktien außerhalb Japans stieg dagegen um 0,9 Prozent.

2 - Vorgaben aus den USA

Die Hoffnung auf eine Einigung im Zollstreit zwischen den USA und China hat der Wall Street zum Wochenanfang steigende Kurse beschert. US-Präsident Donald Trump hatte sich auf Twitter positiv zum Verlauf der Handelsgespräche geäußert und ein erneutes Treffen mit seinem chinesischen Kollegen Xi Jinping in Aussicht gestellt.

Vom Optimismus profitierten vor allem Unternehmen mit einem großen China-Geschäft. Der Baumaschinen-Hersteller Caterpillar gewann zwei Prozent an Börsenwert, der Airbus-Rivale Boeing 0,7 Prozent. Der Kurse des Chipkonzerns Intel zog 1,2 Prozent an, der des Konkurrenten AMD 1,4 Prozent

