Video-Dreh im AKW Zwentendorf der EVN >> Bildauswahl durch die BSNgine, zum Originalzusammenhang » Tommy Hilfiger geht Partnerschaft mit ... » Let's dance (Prime Quants, Christoph ... EVN BartolomeyBittmann haben bei uns im AKW Zwentendorf vorbeigeschaut und die einzigartige Location gleich für ihr neues Video genutzt. BartolomeyBittmann - Neptun (official video) Video from the upcoming album DYNAMO Neptun: Digital single release tomorrow - Feb 22nd! music by Matthias Bartolomey - cello Klemens Bittmann - violin & mandola Video by Max Parovsky filmed @ AKW Zwentendorf Vielen Dank an das AKW Zwentendorf! Audio recording & mix - Olaf Schuberth >> Mehr dazu und ev. original Bilder hier Wienerberger mit Erklärungs-Video ...

Den vollständigen Artikel lesen ...