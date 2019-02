Gestoppte bzw. gedrehte Serien: Dialight +6,76% auf 363, davor 8 Tage im Minus (-13,71% Verlust von 394 auf 340), Roche GS -0,29% auf 276,4, davor 7 Tage im Plus (2,48% Zuwachs von 270,5 auf 277,2), Roche Holding 0% auf 274,6, davor 7 Tage im Plus (2,54% Zuwachs von 267,8 auf 274,6), Walt Disney -1,44% auf 113,59, davor 7 Tage im Plus (5,54% Zuwachs von 109,2 auf 115,25), Rhoen-Klinikum -3,07% auf 24, davor 6 Tage im Plus (7,37% Zuwachs von 23,06 auf 24,76), Swisscom -0,44% auf 457,5, davor 6 Tage im Plus (2,7% Zuwachs von 447,4 auf 459,5), SMA Solar 0% auf 22,86, davor 6 Tage im Plus (7,42% Zuwachs von 21,28 auf 22,86), Deutsche Telekom -0,68% auf 14,58, davor 6 Tage im Plus (3,78% Zuwachs von 14,14 auf 14,68), Agrana -0,43% auf 18,32, davor 5 Tage im Plus (5,75% Zuwachs von 17,4 auf ...

