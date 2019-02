Wachsende Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Zollstreits zwischen den beiden weltgrößten Volkswirtschaften USA und China haben Europas Börsen zum Wochenauftakt weiter angetrieben. Der EuroStoxx 50 näherte sich am Montag der 3300-Punkte-Marke und legte um 0,3% zu. Auch die anderen großen Indices in Europa konnten den Tag mit Zuwächsen beenden. Bei den Branchen waren die Autowerte am stärksten, der Subindex konnte ein Plus von 2,0% erzielen. Hier glänzten vor allem die deutschen Unternehmen, Volkswagen erzielte einen Aufschlag von 3,0%, Daimler konnte sich um 2,4% verbessern. Sonst standen vor allem Einzelwerte im Blickpunkt. Mit Blick auf den Zollstreit und die neue Zuversicht sprangen die in Zürich gehandelten Aktien von AMS um 5,2% nach ...

