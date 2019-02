Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

DGAP-Media / 2019-02-26 / 09:09 *Unternehmen: Innovative Properties * *WKN: *WKN A14RQ8 [1] *Anlass des Berichts: Erstempfehlung* *Empfehlung: Strong Buy* *Kursziel mittelfristig: 1,00 EUR* *Kursziel langfristig: 1,50 EUR Weitere Sensationsakquise von 10 Cannabisanbaulizenzen - mehr als 53 Mio. Einnahmen in 2019 erwartet!* Heute erreichte uns die nächste Sensationsmeldung unseres kürzlich vorgestellten Top-PicksInnovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) [1]. Das Unternehmen konnte eine weitere bedeutende 100 % Akquise vermelden, hierbei handelt es sich um eine in der Stadt Bangor, Michigan, strategisch günstig gelegene Immobilie, die über kommunale Genehmigungen für zehn Anbaulizenzen und eine Verarbeitungslizenz für einen Gesamtwert von USD 775.000 verfügt. Durch diese strategische Investition besitzt Nabis insgesamt acht genehmigte Einrichtungen in Michigan. Es wird erwartet, dass der Anbau in dieser Liegenschaft 3. Quartal 2019 mit einem erwarteten Ertrag des ersten Erntezyklus beginnen wird, um etwa 3.750 Pfund pro Ernte und etwa über 22.000 Pfund pro Jahr zu produzieren Hier entsteht unserer Meinung nach ein absoluter Top-Player, durch die Akquise werden die anvisierten Pro-forma-Einnahmen bereits im Jahr 2019 53 Mio. CAD betragen, erwartet wird nunmehr ein EBITDA Gewinn von 17 Mio. CAD und dies dürfte nicht die letzte Akquise gewesen sein, dass Unternehmen will weiterhin aggressiv expandieren. Wir erwarten in Kürze das Durchbrechen der 1 EUR Marke, bei einer weiteren bedeutenden Akquise behalten wir uns vor unser Kursziel zu erhöhen. *Unterbewertung eklatant* Derzeit werden Cannabis Unternehmen im Durchschnitt mit dem 7,6-fachen ihres jährlichen Umsatzes bewertet. Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] ist aktuelle aber nur mit Faktor 1,5 im Verhältnis zum Umsatz des Jahres 2019 an der Börse bewertet (Marktkapitalisierung 67 Mio. CAD). Verglichen mit dem Umsatz des Jahres 2020 sogar nur mit Faktor 1,5 und es werden nach Aussage des Managements noch weitere Akquisen erfolgen! Eine 5-6-fache Kurssteigerung (3 EUR) ist daher absolut im Bereich des Möglichen. Unser erstes Kursziel von 1,00 EUR bzw. 1,50 EUR ist daher ein konservativ gewählter Ansatz! Verpassen Sie es nicht, von Beginn an bei dieser tollen Story dabei zu sein. Nicht nur die Umsatz- und Gewinnprognosen beeindrucken. Das erfahrene Top-Management rund um CEO Shay Shnet, hat einen eindrucksvollen Track Record vorzuweisen. Er war Mitbegründer bei MPX Bioceuticals. MPX wird in Kürze von iAnthus Capital (WKN A2DPCW) [2] übernommen - für sage und schreibe 835 Mio. Dollar! Wir sind der festen Überzeugung, dass Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] nicht weniger erfolgreich sein wird. Unserer Ansicht nach, stellt die aktuelle Bewertung von 60 Mio. einen perfekten Zeitpunkt dar, um sich günstig zu positionieren! Die Insider und das Management halten über 29 % aller ausstehender Aktien, dies ist ein großer Vertrauensbeweis und ein Garant für langfristigen Shareholder-Value! *Zusammenfassung von Nabis Investitionsportfolio bis dato* - Anvisierte Pro-forma-Einnahmen im Jahr 2019 von 53 Mio. CAD aus den Assets in Arizona und Michigan (ausgenommen weitere Investitionen)1,4,5 - Anvisierter bereinigter Pro-forma-EBITDA im Jahr 2019 von 17 Mio. CAD aus den Assets in Arizona und Michigan (ausgenommen weitere Investitionen)1,4,5 - Investitionsportfolio wird 8 Apotheken, 1 Anbau- und Verarbeitungszentrum und 1 Gewächshaus1 umfassen. - Der durchschnittliche Hebesatz liegt laut Analystenschätzungen im US-Cannabissektor beim 7,6-fachen der Einnahmen in 20191,2,4 - Nabis' Managementteam - nachweislicher Erfolg in dem Sektor, zwei Mitgründer von MPX Bioceutical (CSE: MPX) - mit 835 Mio. CAD3 die größte Übernahme im US-Cannabissektor bis dato. - Nabis bewertet zurzeit weitere Investitionsmöglichkeiten in ihrer Pipeline (Anbauanlagen, vertikal integrierte pharmabasierte Cannabistechnologien), die die potenziellen Einnahmen des Jahres 2019 beachtlich erhöhen und ebenfalls die EBITDA-Margen durch vertikale Integration steigern könnten. *Die kürzliche Arizona Akquise* Durch den Kauf der Organica Patient Group Inc. ("OPG") bekommt man Zugang zu einem Apothekennetzwerk in Arizona und einer Cannabisproduktionsanlage mit einem 56.600 Quadratfuß großen Gewächshaus. Hier entsteht unserer Meinung nach ein absoluter Top-Player, durch die Akquise werden die anvisierten Pro-forma-Einnahmen bereits im Jahr 2019 53 Mio. CAD betragen, erwartet wird nunmehr ein EBITDA Gewinn von 17 Mio. CAD und dies dürfte nicht die letzte Akquise gewesen sein, dass Unternehmen will weiterhin aggressiv expandieren. Wir erwarten in Kürze das Durchbrechen der 1 EUR Marke, bei einer weiteren bedeutenden Akquise behalten wir uns vor unser Kursziel zu erhöhen. Schon im Jahr 2018 erzielte OPG Bruttoeinnahmen von 7 Mio. USD bei einer Bruttomarge von ungefähr 55 % und einen Nettoertrag von ungefähr 2,5 Mio. USD (oder 35 % EBITDA-Marge). In der Annahme des Abschlusses dieser Transaktion erwartet Nabis, dass OPG im Jahr 2019 über 22 Mio. USD an Jahreseinnahmen generieren wird bei einer Bruttomarge von ungefähr 55 % und bereinigten EBITDA5-Margen von 35 %. Man geht davon aus, dass bestimmte Renovierungs- und Erweiterungsarbeiten durchgeführt werden und in Arizona der Preis für Cannabis und zugehörige Produkte weiterhin konstant bleibt bei starker Konsumentenzahl, Bindung der Schlüsselmitarbeiter und Management und es zu keiner Veränderung der staatlichen und/oder kommunalen Verordnungen für Einzelhandelsgeschäfte und es im Allgemeinen zu keinen Veränderungen der gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Verkaufs von Cannabis kommt. Diese Flaggschiff-Investition ist Nabis' erster Auftritt in einem der führenden Märkte für medizinischen Cannabis in den USA," sagte Shay Shnet, CEO und Director von Nabis. "Wir sind sehr begeistert davon, mit OPG zu arbeiten und werden in den kommenden Monaten in Arizona sowie in anderen wichtigen begrenzt lizenzierten US-Bundesstaaten zusätzliche Investitionsgelegenheiten für ein weiteres Wachstum identifizieren. Nabis baut sehr rasch wichtige Investitionen in zwei lizenzierten US-Bundesstaaten auf und wir arbeiten sehr schnell, weitere drei bis fünf US-Bundesstaaten dem Portfolio hinzuzufügen." *Unsere kürzliche Erstempfehlung* *Nach Auxly Cannabis die nächste 200 % Chance - Unternehmen wird bereits in diesem Jahr einen Millionengewinn erwirtschaften!* Wir berichteten unseren Lesern vor etwas mehr als einem Jahr erstmals von dem Unternehmen Cannabis Wheaton, welche sich vor kurzem in Auxly Cannabis (WKN A2JNSX) [3] umbenannt hat. Das Unternehmen hat mit seinem Streaming Modell die Cannabis Branche revolutioniert und vielen Cannabis Unternehmen aus Kanada die Finanzierung ihrer Produktionsanlagen ermöglicht. Nach dem Riesenerfolg mit Auxly Cannabis, haben wir ein Unternehmen für Sie ausfindig gemacht, dass drauf und dran ist die Marktführerschaft für den Vertrieb von Cannabis in den USA zu erobern. Durch den Erwerb von Dispensaries (Cannabis Verkaufsstellen), erwartet das Unternehmen Innovative Properties (Nabis Holdings - CSE-NAB /WKN A14RQ8) [1] bereits im Jahr 2019 einen Umsatz von 23 Mio. Dollar und einen Gewinn von 7 Mio. Im Jahr 2020 wird bereits ein Umsatz von bis zu 97 Mio. Dollar erwartet und ein Gewinn von 29 Mio. Dollar. Dies sind äußerst konservative Schätzungen und basieren lediglich auf die bereits erworbenen Dispensaries, in den kommenden Wochen sollen weitere bedeutende Akquisen erfolgen. Nicht nur die Umsatz- und Gewinnprognosen beeindrucken. Das erfahrene Top-Management rund um CEO Shay Shnet, hat einen eindrucksvollen Track Record vorzuweisen. Er war Mitbegründer bei MPX Bioceuticals. MPX wird in Kürze von iAnthus Capital (WKN A2DPCW) [2] übernommen - für sage und schreibe 835 Mio. Dollar! Wir sind der festen Überzeugung, dass Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] nicht weniger erfolgreich sein wird. Unserer Ansicht nach, stellt die aktuelle Bewertung von 60 Mio. einen perfekten Zeitpunkt dar, um sich günstig zu positionieren! Die Insider und das Management halten über 29 % aller ausstehender Aktien, dies ist ein großer Vertrauensbeweis und ein Garant für langfristigen Shareholder-Value! Wer unserer damaligen Empfehlung gefolgt ist, konnte seit unserer Erstempfehlung der Auxly Cannabis (LINK) [4] bereits bis zu 318 % Plus erwirtschaften. Diese Chance bietet sich Ihnen auch jetzt bei einer Investition in Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1]. *Wir erwarten in den kommenden Wochen einiges an Newsflow und eine weitaus höhere Neubewertung des Unternehmens. Das Durchbrechen der 1 EUR Marke wir unserer Ansicht nach in Kürze erfolgen.* Derzeit werden Cannabis Unternehmen im Durchschnitt mit dem 7,6-fachen ihres jährlichen Umsatzes bewertet. Innovative Properties (WKN A14RQ8) [1] ist aktuelle aber nur mit Faktor 1,5 im Verhältnis zum Umsatz des Jahres 2019 an der Börse bewertet (Marktkapitalisierung 67 Mio. CAD). Verglichen mit dem Umsatz des Jahres 2020 sogar nur mit Faktor 1,5 und es werden nach Aussage des Managements noch weitere Akquisen erfolgen! Eine 5-6-fache Kurssteigerung (3 EUR) ist daher absolut im Bereich des Möglichen. Unser erstes Kursziel von 1,00 EUR bzw. 1,50 EUR ist daher ein konservativ gewählter Ansatz! Verpassen Sie es nicht, von Beginn an bei dieser tollen Story dabei zu sein. *Top-Management mit sensationellem Track-Rekord*

(MORE TO FOLLOW) Dow Jones Newswires

February 26, 2019 03:09 ET (08:09 GMT)