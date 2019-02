Zahlreiche Ankündigungen rund um das autonome Fahren haben in der Öffentlichkeit inzwischen zu einer gewissen Ermüdung und Verwirrung geführt. Die Wurzeln für diese Verwirrung liegen sicherlich in den Anfängen des Hypes: Einige Automobil- und Chiphersteller stellten damals fast schon haarsträubende Behauptungen über die kurzfristige Umsetzbarkeit autonomer Systeme auf. Meinungsbildner, beflügelt von den Aussichten auf ein neues, goldenes Zeitalter computerbasierter Möglichkeiten, trugen die Diskussion um eine nahe bevorstehende Auslieferung autonomer Fahrzeuge schnell in die ganze Welt.

Sicherheit als entscheidender Ausgangspunkt

Die Entwickler bei NXP haben seit diesen ersten Tagen viel dazugelernt: Zum einen, wie sich die für autonomes Fahren erforderliche Rechenleistung verbessern lässt und zum anderen, wie diese Technologien dann in der Fahrzeugproduktion umsetzbar ist - vom Kleinwagen bis zu High-End- und Oberklassemodellen. Beide Bereiche sind für Automobilhersteller von entscheidender Bedeutung. Was aber all diesen Überlegungen zugrunde liegt, ist das Thema Sicherheit. Sie ist ein entscheidender Ausgangspunkt und hätte eigentlich schon von Anfang an im Mittelpunkt der autonomen Revolution stehen sollen.

1,3 Millionen Menschen sterben jährlich bei Verkehrsunfällen. 90 Prozent dieser Unfälle sind auf menschliches Versagen zurückzuführen. Diese mehr als ernüchternden Zahlen gehören zu den Gründen die Entwicklung des autonomen Fahrens voranzutreiben. Doch in gewisser Weise verfehlen sie einen grundlegenden Punkt: Trotz all dem Schmerz und dem Leid, das durch diese Statistiken deutlich wird, machen menschliche Autofahrer ihre Sache im Kontext heutiger Verkehrsbedingungen gut. Wird dabei berücksichtigt, wie viel die Menschen fahren, und wie hoch die Menge an Fahrzeugen auf unseren Straßen ist, könnten die Unfallraten noch wesentlich höher sein. Die eigentliche Frage ist also nicht, wie ein Automobilroboter besser werden kann als ein Mensch, sondern wie er dessen Niveau an Sicherheit überhaupt erstmal erreichen kann.

Funktionale Sicherheit allein genügt nicht mehr

In den letzten 30 Jahren haben Automobilhersteller, Chiphersteller und andere führende Unternehmen die Disziplin der funktionalen Sicherheit geschaffen. Das war ein erster Schritt, um die Einführung von Elektronik im Fahrzeug sicher zu machen. Im Großen und Ganzen geht es bei der funktionalen Sicherheit darum, dass jede elektronische Komponente in einem Fahrzeug eine eigene Funktion hat und dass, wenn diese Komponente ausfällt, das System diesen Fehler erkennen und an das Fahrzeug melden muss. Wenn jemals eine orangefarbene oder rote Anzeige im Fahrzeug aufleuchtet und den Fahrer auffordert, den Motor, eine Komponente oder ein Steuergerät zu überprüfen, hat dies das funktionale Sicherheitssystem veranlasst.

In der Welt des autonomen Fahrens beinhaltet Sicherheit immer diese funktionale Komponente. Sie bewegt sich aber rasend schnell in Richtung noch komplexerer Sicherheitsbereiche. Hier beschäftigen wir uns nicht mehr ...

Den vollständigen Artikel lesen ...