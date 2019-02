Am Dienstag meldete sich Aixtron mit neuen Zahlen - "Ziele in 2018 übertroffen", hieß es da. Außerdem sei die "strategische Neuausrichtung erfolgreich abgeschlossen", so Aixtron weiter. Im operativen Geschäft gebe es starkes Wachstum, so das Unternehmen. Das klingt doch gut - und der Aktienkurs? Der reagierte in der ersten Reaktion schwach auf diese Neuigkeit! Ist das ein klarer Widerspruch? Nicht unbedingt, denn wer genauer hinschaut, findet einige Dinge in der Nachricht von Aixtron, die nicht ... (Peter Niedermeyer)

Den vollständigen Artikel lesen ...