Vor knapp einem Jahr rief der Grüne Punkt gemeinsam mit Partnern die RAL-Gütegemeinschaft Rezyklate aus haushaltsnahen Wertstoffsammlungen e. V. ins Leben. Sie will den Einsatz von Rezyklaten in Verpackungen fördern. Die Gütegemeinschaft lenkt den Fokus auf die Verwendung von Rezyklaten aus privaten Kunststoffabfällen, die über die Dualen Systeme gesammelt werden. Ziel ist es aus gebrauchten Verpackungen wieder neue Verpackungen zu fertigen. Die Gütegemeinschaft unterwirft sich freiwillig den vom RAL-Institut anerkannten Güte- und Prüfbestimmungen und erwirbt damit das Recht zur Nutzung des neuen Gütezeichens. Es dient dem Nachweis, dass im entsprechenden Produkt beziehungsweise der Verpackung tatsächlich und lückenlos rückverfolgbar Rezyklate aus dem Gelben Sack oder der Gelben Tonne eingesetzt worden sind. Audit durch unabhängige Sachverständige "Die Berechtigung, dieses Gütezeichen führen zu dürfen, haben wir erworben, nachdem hier im Haus ein Audit von unabhängigen Sachverständigen durchgeführt worden ist.", erklärt Benjamin Kampmann vom Pöppelmann-Innovationsmanagement. "Wir konnten nachweisen, dass die Verwendung von Rezyklaten aus dem Dualen System in den Herstellungsprozess der Pflanztöpfe implementiert ist und gemäß den Anforderungen der RAL-Gütegemeinschaft dokumentiert wird." Die Einhaltung der Vergabekriterien werde jährlich neu überprüft. Pöppelmann-Prokurist Matthias Lesch, Geschäftsleitung Marketing und Innovation, begrüßt diese Zertifizierung: "Mit der Kennzeichnung durch das RAL-Gütezeichen wissen die Kunden und Verbraucher auf einem Blick, dass für dieses Produkt Abfälle aus dem gelben Sack oder der gelben Tonne verwendet wurden. Dies sehen wir als grundlegende Voraussetzung, um langfristig die Akzeptanz für Kunststoffverpackungen zu erhalten." Initiative Pöppelmann blue Unter der unternehmensweiten Initiative Pöppelmann blue bündelt der Kunststoffspezialist aus Lohne alle Aktivitäten der Gruppe, die einen geschlossenen Materialkreislauf in der Kunststoffverarbeitung zum Ziel haben. Aktuell arbeiten Recycling-Experten aller Geschäftsbereiche an Lösungen zur ressourcenschonenden Herstellung unterschiedlichster Produkte von Pöppelmann, zum BeispielSchutzelemente, Produkte für den Gartenbau oder Verpackungen. "Viele Gespräche mit unseren Kunden zeigen uns, dass wir mit diesem Thema Teil einer Zeitenwende sind und mit unseren Produkten der Initiative Pöppelmann blue den Nerv der Zeit getroffen haben", sagt Arno Zerhusen. "Wir sind überzeugt, dass sich die Einstellung der Verbraucher weiter ändern muss: Kunststoff ist weder Abfall, noch grundsätzlich ein schlechtes Material. Kunststoff ist ein wertvoller Rohstoff, den man hervorragend wiederverwenden kann und mit dem wir sehr verantwortungsvoll umgehen müssen."

