Aktuelle Kommentare aus dem wikifolio-Universum. Mit Links zu den jeweiligen Depots, damit man sieht, wie erfolgreich die Kommentatoren mit ihren Einschätzungen sind und wie sich die genannten Inputs in die jeweiligen Strategien einordnen. Zu unserem eigenen Wikifolio geht es HIER Sixt 3.73% GoldeselTrading (GOLDINV): Sixt kann heute an die Spitze des Marktes ziehen, die Nachkäufe gestern haben sich gelohnt. Nächste Woche will man seine neuen Mobilitätslösungen mit Carsharing usw präsentieren: https://www.electrive.net/2019/02/23/auch-mit-elektroautos-sixt-share-vor-dem-start-in-berlin/ (26.02. 09:27) >> mehr comments zu Sixt: ...

