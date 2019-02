Die Konjunktur in Österreich verliert an Fahrt, die weltweiten politischen Risiken nehmen zu - dennoch ist der österreichische Mittelstand nach wie vor in Hochstimmung: 62 Prozent der Unternehmen sind derzeit uneingeschränkt zufrieden mit ihrer Geschäftslage. Das sind zwar sechs Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr, entspricht aber immer noch dem höchsten Niveau seit zehn Jahren - im Jänner 2008 war die Zufriedenheit letztmalig höher. Besonders gut bewerten die Industrie- (71 %) und Gesundheitsbranche (70 %) ihre aktuelle Geschäftssituation. Gleich bleibt der Anteil derer, die die geschäftlichen Umstände als negativ bewerten: Sowohl 2018 als auch 2019 sind es fünf Prozent der Unternehmen. Das sind Ergebnisse einer ...

