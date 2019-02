Biotech made in Europe

Richard Pfadenhauer,

Der European Biotech Index startet heute freundlich in den Handel. Seit Jahresbeginn summiert sich der Zugewinn bereits auf über 13 Prozent. Historische Bewegungen sind natürlich kein Indiz für zukünftige Entwicklungen. Denn auch der Biotech Index hat zeitweise schon kräftige Abschläge hinnehmen müssen. Gleichwohl gilt der Biotechnologie als Megatrend. Einer Analyse von Global Market Insight könnte der weltweite Biotechnology Markt von 399,4 Mrd. USD im Jahr 2017 auf 775 Mrd. USD im Jahr 2024 knapp verdoppeln. Unterstrichen wird die Bedeutung zudem von Kooperationen zwischen etablierten Pharmariesen und Biotechnologiekonzernen. Nicht selten kauft ein Pharmakonzern ein Biotechnologieunternehmen mit einer starken Produktpipeline, Jüngstes Beispiel ist Bristol-Myers 74 Mrd.-Dollar Angebot für den Biotechkonzern Celgene. Viele Anleger blicken für derlei Investments meist in die USA. Dabei gibt es in Europa längst auch einen vielversprechenden Biotechnologiesektor.

In den vergangenen Tagen zählten Abcam und Genmab zu den stärksten Treibern im European Biotech Index. Das Aktienbarometer umfasst die 30 notierten Biotechnologieunternehmen in Europa. Derzeit enthält er unter anderem Anteilsscheine Abcam (Großbritannien), Evotec (Deutschland), Genmab (Dänemark), Gerresheimer und MorphoSys (Deutschland). Abcam ist ein Online-Händler für Polyklonale und monoklonale Antikörper. Evotec ist seit über 20 Jahren in der Wirkstoffforschung tätig. Inzwischen verfügt Evotec über zahlreiche Forschungspartnerschaften mit Konzernen wie Novartis und Sanofi und erstreckt sich über verschiedene Bereiche wie die Onkologie, Dermatologie, Diabetes und Adipositas. Genmab fokussiert sich auf die Erforschung und Entwicklung von Antikörper-Therapien. Anfang des Monats bekam Janssen Biotech und Genmab die FDA-Zulassung für das Krebsmittel Darzalex erhalten. Gerresheimer stellt Hilfsmittel und Verpackungen her, die unter anderem in der Biotech-Forschung benötigt werden und MorphoSys ist ähnlich wie Genmab in der Entwicklung von Antikörpertherapien tätig. Der Biotechnologiesektor birgt zwar Experten zufolge große Chancen. Nicht selten werden jedoch Forschungsprojekte abgebrochen, weil die Ergebnisse nicht wie gewünscht ausfallen. Dies kann zu einem Kurseinbruch bei der Aktie führen. Der Kursrückgang einzelner oder gar mehrerer Aktien kann auch den Kurs des gesamten Index unter Druck setzen.

HVB Open End Index Zertifikat Basiswert European Biotech Index (Net Return) ISIN/WKN DE000HX28ET5 / HX28ET * Laufzeit Open End* Währung EUR Verwaltungsentgelt p. a. 1,50 % p. a. Briefkurs (Verkaufspreis) EUR 97,70 * Der Emittent, die UniCredit Bank AG, ist berechtigt, das Zertifikat ordentlich zu kündigen und zum jeweiligen Rückzahlungsbetrag zurückzuzahlen. Die aktuellen Produktdetails sind auf der Internetseite www.onemarkets.de vero¨ffentlicht. Das Produkt ist eine Schuldverschreibung der UniCredit Bank AG. Bei deren Insolvenz, also Zahlungsunfa¨higkeit oder U¨berschuldung, drohen hohe Verluste bis hin zum Totalverlust. Information zur Funktionsweise des Produkts Stand: 26.02.2019

