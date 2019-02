Zu viele Kundenbeschwerden, zu wenig Gewinne: Post-Chef Frank Appel will die Brief- und Paketsparte sanieren - und gefährdet dabei die Qualität der Zustellung.

Martin Konrad hat weniger Arbeit. Sein Chef-Chef will es so. Konrad liefert etwa 180 Pakete pro Tag aus. Dafür muss er 140-mal sein gelbes Postauto stoppen, aussteigen, klingeln, warten, womöglich ein paar Etagen hochsteigen, oder unverrichteter Dinge zum Auto zurückkehren. "Ohne Überstunden ist das kaum zu schaffen", sagt Konrad. Nur darf er sie nicht mehr machen. "Es ist derzeit Anweisungslage, dass die Zusteller keine Überstunden mehr machen sollen", sagt ein Insider. Ausnahmen, heißt es, dürfen Vorgesetzte nur erteilen, wenn ein Paketbote sich in einer schwierigen finanziellen Lage befinde.

Seinen echten Namen will Konrad nicht nennen. Er will sich nicht mit seinem Arbeitgeber anlegen. Er braucht den Job, das Geld. Aber die neue Überstundenregelung, sagt er, sei "Schwachsinn", die Auslieferung nicht ohne Extrazeit zu schaffen: "Wir sind total überarbeitet. Jeden Tag bleiben Sendungen liegen. Die Qualität ist im Keller."

Die Post erklärte, dass es ein Überstundenverbot möglicherweise in einigen Zustellzentren gäbe. "Eine übergreifende Anweisung" gebe es jedoch nicht.

Fakt ist: Die gestrichenen Überstunden für Martin Konrad sind nur eines von vielen Beispielen, wie die Deutsche Post spart. Fünf Milliarden Euro will Konzernchef Frank Appel bis 2020 pro Jahr verdienen. Um das zu schaffen, kürzt er, wo es geht: an Werbung, an Beraterverträgen, in der Verwaltung, beim Personal. Gleichzeitig verspricht er, die Qualität in der Zustellung verbessern zu wollen. Kann das gelingen?

Erst wachsen, dann aufräumen

Die Kritik an Appel wächst. "Ein völlig überzogenes Gewinnziel, dem alles andere untergeordnet wird", schimpft etwa Christina Dahlhaus, Vorsitzende der Kommunikationsgewerkschaft DPVKOM. Vor allem die Paket- und Briefsparte der Post muss sich nach Ansicht vieler Beobachter neu definieren. Elf Jahre hat Vorstand Jürgen Gerdes den Bereich nach dem Motto geführt: Wachstum zuerst, um den Rest kümmern wir uns später. Bis Appel vor zehn Monaten die Reißleine zog und Gerdes ersetzte - durch sich selbst. Nun muss ihm die Kehrtwende gelingen. Und erklären, warum er das Desaster nicht schon viel früher gestoppt hat.

Wie tief greifend die Krise ist, offenbarte sich im Sommer 2018, als der Konzern plötzlich seine Jahresprognose um eine Milliarde Euro senkte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...