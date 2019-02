Flüssiggas, Nord Stream 2, Autozölle: Der transatlantische Handelskonflikt eskaliert. Die Wirtschaft wird zum Pfand im geopolitischen Kräftemessen.

Um Genugtuung auszukosten, sollte man sich die nötige Zeit nehmen. Dustin Meyer hält inne und blickt hinaus auf die K-Street, die Lobbyisten-Meile in Washington. Das Weiße Haus steht nur wenige Blocks, das Kapitol nur einen kurzen Fußweg entfernt. "Wir sind sehr zufrieden", sagt er schließlich. Womit? "Mit der Unterstützung unserer Regierung."

Meyer ist Berater beim größten amerikanischen Verband der Öl- und Gasindustrie, API. Er hat gerade News aus Deutschland zur Kenntnis genommen; die Botschaft, die Wirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) in die USA gesandt hat: Dass die Bundesrepublik offen sei für den Import von Flüssiggas und in Deutschland nicht nur ein, sondern gleich zwei Terminals entstehen könnten.

Lobbyist Meyer gefällt, was er da hört: Das Land der Energiewende böte ja exzellente Chancen für US-Unternehmen. Ohne die Amerikaner und ihr Flüssiggas könnten die Deutschen den Ausstieg aus Atomkraft und Kohlestrom doch gar nicht stemmen. Gelassen blickt er die Straße runter Richtung Weißes Haus: "Es ist wirklich unglaublich, was in unserer Branche in den vergangenen Jahren alles passiert ist."

Liquified Natural Gas, kurz LNG, war bis vor Kurzem tatsächlich ein Kürzel nur für Energieinsider. Nun avanciert der fossile Rohstoff zur Munition der Wahl im transatlantischen Handelsstreit. Altmaier hat gerade eigens ein LNG-Branchentreffen zwischen deutschen und US-Unternehmen abgehalten, um die Gemüter seiner amerikanischen Kollegen zu besänftigen. Gleichzeitig zieht auch Brüssel das Thema hoch: Sollte Donald Trump sein Wort brechen und Autozölle einführen, so formulierte es in der vergangenen Woche EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker, "werden wir uns an unsere Zusagen, mehr US-Soja und Flüssiggas zu kaufen, auch nicht mehr gebunden fühlen".

So hängt in dieser geopolitischen Tiefdruckphase gerade alles mit allem zusammen. Atmosphärische Zwischenhochs wechseln sich fast im Tagesrhythmus mit heftigen Temperaturstürzen ab. Dem LNG-Versprechen Altmaiers folgte der Bericht des US-Handelsministeriums, der deutsche Autos mutmaßlich zum nationalen Sicherheitsrisiko erklärte, auf dem Fuße. Seitdem steht die Bedrohung im Raum, dass Trump doch Autozölle von bis zu 25 Prozent auf europäische Einfuhren erheben könnte. Der Handelskonflikt eskaliert. Und ist noch um eine weitere Dimension reicher: Es geht nun auch um Rohstoffe, Energieversorgung - nicht mehr nur um klassische Industriegüter.

Für den US-Präsidenten ist der Bericht deshalb hochwillkommen. Autozölle sind sein Hebel, um in den Handelsverhandlungen der EU möglichst breite Zugeständnisse abzupressen: mehr Jobs in Amerika, mehr Exportziele für US-Gas, dazu am besten auch noch eine Rückdrängung Russlands mittels Druck auf die Ostsee-Gasleitung Nord Stream 2.Deutschland sei "abhängig" von Russland, schimpft Trump folglich. Die Pipeline, deren Bau die fünf europäischen Energieversorger Uniper und Wintershall aus Deutschland, Engie aus Frankreich, OMV aus Österreich und Shell aus den Niederlanden gemeinsam mit dem russischen Staatskonzern Gazprom finanzieren, nennt er eine "Schande". Er droht mit Sanktionen, sollten die Europäer das Projekt nicht aufgeben. Gas, das sei "Geopolitik", macht Gordon Sondland, Trumps EU-Botschafter ...

Den vollständigen Artikel lesen ...