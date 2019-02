Alibaba hat den eingeschlagenen Weg in Richtung steigender Kurse am Montag fortgesetzt. Es sieht immer besser aus, lautet die Einschätzung und Meinung von Analysten. Nun sind mit einem Plus von 4 % sogar die vormaligen Hürden bei 160 Euro geknackt. Der Weg führte über 14 % Plus in einem Monat und mehr als 19 % Plus in drei Monaten konsequent nach oben. Selbst die 1-Jahres-Bilanz ist inzwischen wieder positiv. Damit hat sich der Kurs in eine starke Ausgangsposition gebracht.

