In Frankfurt sind Vertreter der Krypto-Welt zu einem Branchentreffen zusammengekommen. Das Jahr 2018 wirkt nach. Es ist leiser geworden - und nachdenklicher.

Ein Jahr ist eine lange Zeit. Für die Kryptowährungsbranche bedeuten die vergangenen zwölf Monate nicht weniger als ein Epochenwechsel. Der Zauber des Anfangs ist verflogen, die anarchische Stimmung passé. Nirgendwo zeigt sich das besser als auf dem Klassentreffen der Branche, der "Crypto Assets Conference", die am Dienstag zu Ende geht.

Es ist leerer geworden in der Frankfurt School of Finance and Management, die die Konferenz ausrichtet, - und deutscher. "Die Stimmung ist wesentlich substanzieller", sagt Organisator Philipp Sandner, Leiter des Blockchain Center der Hochschule. "Es gibt keine windigen ICO-Projekte mehr", erklärt er in Anspielung auf die in Verruf geratenen virtuellen Finanzierungsrunden. "Aber der Bitcoin-Preis drückt natürlich auf die Stimmung. Der Hype ist vorbei."

Im Februar 2018 - der Bitcoin hatte wenige Wochen zuvor die 20.000-Dollar-Markte geknackt - trat die Branche in Frankfurt breitschultrig auf. An vielen Ständen präsentierten sich Start-ups, Vertreter von Großbanken und Aufsichtsbehörden erkundeten das neue Universum, und Teilnehmer bezeichneten die alte Finanzwelt als zu dem Tode geweihte "Dinosaurier". Über Regulierung wurde viel gesprochen, aber vor allem über die Frage, wie sie verhindert werden kann.

2019 hat sich die Stimmung komplett gedreht. Die Marktkapitalisierung der 2.000 Kryptowährungen ist von 800 Milliarden auf 130 Milliarden Dollar eingebrochen, die ICO-Blase geplatzt, viele Betrugsfälle sind aufgeflogen.

"Regulierung ist das Thema der Stunde", sagt Christoph Iwaniez, Chef der Berliner Bitcoin-Bank Bitwala. "Zu viele unseriöse Projekte haben den Ruf der Branche beschädigt." Paradoxerweise wirke die Kursschwäche nun sogar heilsam: Sie habe schwarzen Schafen das ...

