Anstatt die europäischen Standorte von Japan aus zu steuern, rückt Sekisui näher an seine Tochtergesellschaften heran. Mit dem in Roermond, Niederlande, gegründeten europäischen Headquarter Sekisui Europe etabliert das Unternehmen professionelle und regionale Unterstützung für das Business in Europa.Ein Team aus japanischen und europäischen Mitarbeitern fungiert als Ansprechpartner für die Tochtergesellschaften und verbreitet Unternehmensrichtlinien für die Bereiche Recht, Buchhaltung, Personal, IT und Kommunikation. Dazu erklärt Hiroshi Kobayashi, Managing Director Sekisui Europe: "Die Unternehmen sind die Spezialisten für die in Europa produzierten Technologien und Produkte. Trotz ihrer Unabhängigkeit und ihrer unterschiedlichen Geschäftsfelder glauben wir, dass es ungenutztes Potenzial für Synergien gibt, die sich positiv auf unsere Kunden auswirken werden." Seskisui will Geschäfte vereinheitlichen Die Aufgaben des neu-etablierten Headquarters bestehen vor allem aus internen, organisatorischen Maßnahmen, um die Geschäfte der Tochtergesellschaften zu vereinheitlichen und die Unternehmensführung in der Region zu stärken. Das Unternehmen hat bereits seit den 60er Jahren Vertriebsniederlassungen in Europa, hinzu kamen einige Firmenübernahmen in den letzten Jahren. Jedoch waren trotz einer guten Geschäftsentwicklung alle Funktionen noch in Japan zentralisiert und wichtiges lokales Wissen ging verloren. Es ist an der Zeit, diese Wissenslücke zu schließen und alle wichtigen Unternehmensfunktionen unter einem Dach zu bündeln, um den regionalen Bedürfnissen gerecht zu werden. Durch den internen partnerschaftlichen Ansatz werden die europäischen Tochtergesellschaften enger zusammenarbeiten und umfassende Lösungen und Dienstleistungen anbieten. [ega]

Den vollständigen Artikel lesen ...