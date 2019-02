Der US-Präsident beklagt sich beim Ölkartell über zu hohe Preise. Sein Tweet allein dürfte wenig Eindruck bei den Opec-Mitgliedern machen.

Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) und der US-amerikanische Präsident Donald Trump können nicht gut miteinander. "Der Ölpreis ist zu hoch", schrieb er am Montag in dem Kurznachrichtendienst Twitter. "Opec, bitte entspanne Dich und immer mit der Ruhe. Die Welt kann eine Preiserhöhung nicht verkraften."

Mit seinem Tweet schickte der Mann im Weißen Haus die Preise am Montag auf Talfahrt. Die Rohöl-Sorte Brent aus der Nordsee verbilligte sich um 3,5 Prozent auf 64,80 Dollar je Barrel (159 Liter). Am Dienstag setzte sich der Trend fort. Am Morgen kostete ein Barrel Brent 64,64 Dollar, der Preis für ein Barrel der US-amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) fiel um weitere 27 Cent auf 55,21 Dollar.

Sowohl der WTI- als auch der Brent-Preis waren in den vergangenen Jahren kräftig gestiegen. WTI hatte sich um knapp 70 Prozent verteuert, Brent sogar um fast 90 Prozent. Trumps Ziel aber ist ein möglichst niedriger Ölpreis, um das Wachstum der US-Wirtschaft nicht zu gefährden. Die Opec-Politik, das Angebot über Förderkürzungen künstlich zu verknappen, steht seinem Ziel im Weg.

Trumps Tweet-Appell allerdings dürfte das Ölkartell kaum von seinem eingeschlagenen Kurs abbringen. Die Opec hatte es Ende des vergangenen Jahres mit Russland und einer Reihe weiterer Nicht-Opec-Mitglieder durch Förderkürzungen geschafft, den Markt zuerst zu stabilisieren und anschließend für höhere Ölpreise zu sorgen.

Damit hatte das in Wien ansässige Ölkartell ...

