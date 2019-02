Nach dem gewaltigen Kursverlust am 03.10.2018 (232 USD) scheint die Apple Aktie nun erneut an Wert zu gewinnen und schafft einen Trendwechsel, welcher momentan durch Seitwärtsbewegungen gehemmt wird. Der Kurs konnte sich stabilisieren, hielt aber die Verkaufssignale im Vorjahr und dieses Jahres nicht zurück. Der RSI (14) konnte wieder an Fahrt aufnehmen und schaffte es, sich aus der überverkauften Zone zu retten. Er stieß sogar an den obersten Extremwert, verläuft aber aktuell in der neutralen ... (Andreas Quirin)

