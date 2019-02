++ Amazon optimistisch für Geschäfte in Großbritannien nach Brexit ++ DE30 handelt weiterhin nahe entscheidender Trendlinie ++ BASF steigt, da CEO auf Potenzial für Gewinnwachstum in 2019 hindeutet ++ Die Aktien in Asien zogen sich zurück, nachdem die US-Indizes gestern nicht auf neuen Jahreshochs schlossen. Am stärksten rückläufig waren die chinesischen Aktien, gefolgt von Aktien aus Australien. Auch in Europa, wo sich die Aktien aus Großbritannien und Russland am stärksten unterdurchschnittlich entwickelten, war ein Rückgang zu beobachten. Die Versorgungsunternehmen waren in den ersten Minuten der Sitzung am widerstandsfähigsten, während die Automobilhersteller und die IT-Aktien die größten Nachzügler waren. Der DE30 konnte die zu Beginn der gestrigen Sitzung erzielten Gewinne nicht halten. Der deutsche Leitindex handelt weiterhin in der Nähe der abwärts gerichteten Trendlinie, und wenn er nicht deutlich höher steigt, wäre die Möglichkeit eines Rückzugs nicht auszuschließen. Die Widerstandszone von 11.810 bis 11.910 Punkten bleibt für Käufer die erste kurzfristige Hürde. Quelle: xStation 5 ...

