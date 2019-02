Der Klima-Aktionismus ist zurück, auf beiden Seiten des Atlantiks. Kinder und Jugendliche versuchen, die politisch Verantwortlichen ins Gebet zu nehmen. Was können sie bewirken?

Der Klima-Aktionismus ist zurück, auf beiden Seiten des Atlantiks. Hier wie dort versuchen Kinder und Jugendliche, die politisch Verantwortlichen ins Gebet zu nehmen. Die einen schwänzen die Schule, um zu demonstrieren, die anderen übergeben einen Brief an eine Senatorin. Ausgelöst wurde diese neue Welle jugendlichen Verantwortungsbewusstseins von Greta Thunberg, einem Mädchen, das den Mächtigen in Davos die Leviten lass: entweder ihr tut jetzt etwas gegen den Klimawandel oder lasst es bleiben.

Ein Vorteil am älter werden ist, dass man auf eine eigene Lebensgeschichte zurückschauen und erkennen kann, was wie in welchen Wellenbewegungen wiederkehrt. Auch wir haben in den Achtziger- und Neunzigerjahren demonstriert, gegen sauren Regen, gegen die Abwässer im Rhein, gegen das Ozon-Loch. Der politische Aktionismus damals ging einher mit deutlichen Kaufempfehlungen: nichts mehr mit FCKW in die Luft sprühen, Autos bekamen bleifreies Benzin und Kühlschränke wurden effizienter. Im Jahr 2007 kam das Intergovernmental Panel zum Klimawandel, das bei den Vereinten Nationen angesiedelt ist, zu dem Schluss, dass der Klimakollaps nur dann aufzuhalten sein würde, wenn die Erderwärmung unterhalb von zwei Grad Celsius gedrosselt würde. Damals wurde Knut der Eisbär zum Gesicht der neuen Öko-Bewegung und die Kanzlerin und ihr Umweltminister Sigmar Gabriel fuhren ins Ewige Eis, um dessen Wegbrechen zu betrauern.

Nun ist es zehn Jahre später, das Eis ist an vielen Stellen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...