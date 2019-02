Am Dienstag meldete sich BASF mit neuen Zahlen. Demnach ist der Umsatz 2018 um 2% auf 62,7% Mrd. Euro gestiegen. Das Ebit vor Sondereinflüssen (Ebit = Ergebnis vor Steuern und Zinsen) ging 2018 hingegen um 17% auf ca. 6,4 Mrd. Euro zurück. Wieso reagierte die BASF-Aktie am Dienstag im frühen Xetra-Handel dennoch so positiv auf die neuen Zahlen? Nun, vielleicht deshalb: BASF teilte mit, im Vorjahr "in allen Segmenten und Bereichen" Preiserhöhungen durchgesetzt zu haben. Das spricht für eine relativ ... (Peter Niedermeyer)

