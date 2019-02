++ BlackRock ist der weltweit größte Vermögensverwalter ++ Eigentümer der größten ETF-Produktgruppe iShares ++ Aktiv verwaltete Fonds erzielten in der Vergangenheit eine Outperformance ++ Starke Korrelation zwischen Aktienkurs und S&P-500-Bewertung ++ Unternehmen erhöhte Dividende trotz ersten jährlichen Vermögensrückgangs ++ Aktie testet wichtige Widerstandszone ++ Die zu Beginn der Jahrtausendwende begonnen breite Einführung des Internets hat die Finanzmärkte für viele Anleger zugänglicher gemacht. Doch auch trotz dieses erleichterten Zugangs bleiben einige Märkte für Kleinanleger unerreichbar. Hier setzt unsere Aktienanalyse an. Als weltweit größter ETF-Anbieter hilft BlackRock Händlern aus der ganzen Welt, indirekt an den Märkten zu partizipieren, die entweder für reguläre Anleger aufgrund von Regulierungsproblemen nicht zugänglich sind oder zu kostspielig sind, um ein direktes Engagement zu erhalten. In diesem Bericht werfen wir einen kurzen Blick auf die ersten Jahre des Unternehmens sowie auf die Details zu den Bereichen ETF und aktive Vermögensverwaltung. BlackRock verzeichnete seit Beginn dieses Jahrzehnts ein erfreuliches Wachstumstempo beim verwalteten Vermögen. Man kann feststellen, dass das Aktienportfolio das volatilste Segment ist und die Performance in diesem Bereich den größten Einfluss auf die Form der gesamten Kurve des verwalteten Vermögens hat. Quelle: Bloomberg, XTB Research Von Anfang an signifikante Mittelzuflüsse Bevor wir einen Blick auf den aktuellen Zustand von BlackRock werfen, gehen wir kurz durch die Geschichte des Unternehmens: BlackRock wurde 1988 von einer Gruppe ehemaliger Investmentbanker gegründet, die eine Vermögensverwaltungsgesellschaft für institutionelle Kunden gründen wollten, die dem Risikomanagement mehr Aufmerksamkeit schenken sollte. Das Unternehmen begann schnell Gewinne zu erzielen und lockte damit zusätzliches Kapital an. Innerhalb weniger Monate vervierfachte sich das Vermögen des Unternehmens auf 2,7 Mrd. USD im Jahr 1989. BlackRock konnte in den nächsten Jahren sein starkes Wachstumstempo aufrechterhalten, wobei das verwaltete Vermögen Ende 1992 auf 17 Mrd. USD und Ende 1999 auf 165 Mrd. USD anstieg. Das erste Jahrzehnt des neuen Jahrtausends war geprägt von einer verstärkten Aktivität von BlackRock ...

Den vollständigen Artikel lesen ...