Von den Stellenstreichungen ist zunächst die Konzernzentrale im nordrhein-westfälischen Ratingen betroffen. Zudem soll die Rentabilität aller 137 Läden überprüft werden.

Der in die roten Zahlen gerutschte Modekonzern Esprit streicht in Deutschland mindestens 400 Stellen. Betroffen davon sei zunächst die Unternehmenszentrale in Ratingen (Kreis Mettmann), die bis Ende Juni ebenso wie das weltweite Netz des Unternehmens 35 bis 40 Prozent aller Verwaltungsstellen abbauen müsse. In Ratingen waren Ende vergangenen Jahres rund 1160 Mitarbeiter beschäftigt.

Hinzu kommen kann ein möglicher ...

Den vollständigen Artikel lesen ...