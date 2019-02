Cleverer Geschäftsmann, Underdog, Börsenstar: In den 1990er Jahren forderte Gerhard Schmid mit Mobilcom erfolgreich die großen Telekom-Konzerne heraus. Jetzt will er mit der Blockchain wieder große Geschäfte machen.

Lange war es still um Gerhard Schmid. 1991 hatte er den Mobilfunk-Service-Provider Mobilcom gegründet und 1997 als eines der ersten Unternehmen an den Neuen Markt - das Technologie-Börsensegment der Frankfurter Börse - gebracht. Aber 2002 endete die Erfolgsstory: Schmid verlor den Chefposten, seine Aktienanteile und später sogar sein Vermögen, 2003 meldete er Privatinsolvenz an. Viele Jahre lang stand er als Kläger und Angeklagter mit den Mobilcom-Käufern und Insolvenzverwaltern vor Gericht, erst 2015 wurde das letzte Verfahren abgeschlossen. Nun kehrt er als Unternehmer zurück: Seit 2016 ist er selbstständiger Berater für Start-ups und Gründer der Firma BaaS.Business, die sich mit Dienstleistungen um das Thema Blockchain einen Namen machen möchte. Im Interview erklärt Schmid, wie er sich das vorstellt und worauf es ankommt.

Herr Schmid, die Blockchain erfährt einen regelrechten Hype. Dabei handelt es sich um nicht viel mehr als eine Datenbanktechnologie. Was macht die Blockchain so besonders?Die Blockchain ist kein Zauberwerk. Aber ihre Vorteile gegenüber herkömmlichen Datenbanken sind ja mittlerweile bekannt: Gespeicherte Daten können nachträglich nicht manipuliert werden, und es gibt keine zentrale Stelle, die das System steuert. Die Datenbank ist also fälschungssicher. Das Modewort Blockchain darf aber nicht die einzige Grundlage für ein Geschäftsmodell sein. Wir verkaufen Unternehmen auf unserer Plattform deshalb keine Blockchain, sondern wollen zeigen, wie sie ihre Geschäftsprozesse transparenter, effizienter und sicherer abwickeln können. Wie das technisch funktioniert, ist für den Kunden doch völlig unwichtig.

Aber Sie vermarkten Ihre neue Firma BaaS.Business bewusst als "Blockchain for Real Business".Die Lösung ist eben mit der Blockchain am einfachsten möglich - wer Lieferketten noch auf Papierbögen nachvollzieht, kann diesen Prozess mit der Blockchain schnell ersetzen. Und sie ermöglicht auch einen gemeinsamen Zugriff auf eine Datenbank.

Technologieunternehmen wie IBM, SAP oder Microsoft bieten bereits Blockchain-Lösungen für Lieferketten an. Wie wollen Sie mit diesen Weltkonzernen konkurrieren?Bis auf ein paar Pressemeldungen habe ich von IBM noch keine echte Blockchain-Anwendung zu sehen bekommen. Großkonzerne sträuben sich einfach vor zu schneller Veränderung. Deshalb sind sie keine Konkurrenz für uns. Meiner Meinung nach ermächtigen diese Großkonzerne ihre Kunden über die Blockchain nicht, sondern binden sie mit maßgeschneiderten Lösungen an sich. Das hat mit flexiblen Blockchain-Dienstleistungen, wie wir sie planen, nichts zu tun.

Was machen Sie anders?Wir sind ein Plattform-Anbieter, vergleichbar mit einem App-Store von Apple oder Google. Drittanbieter können ihre Blockchain-Anwendungen auf unserer Plattform einstellen. Das müssen Software-Spezialisten sein, die sich in bestimmten Branchen auskennen. Denn alle dApps auf unserer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...