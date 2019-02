In einigen Punkten fordert die EU-Kommission mehr Klarheit. Es geht um mögliche Ausnahmen und um Fahrzeuge aus dem Ausland ohne deutsche Nachrüstung.

Die EU-Kommission fordert Klarstellungen im Gesetzentwurf, mit dem die Bundesregierung Fahrverbote für Diesel in deutschen Städten vermeiden will. Dies geht aus einer Stellungnahme der Brüsseler Behörde hervor, über die am Dienstag zuvor die "Welt" berichtet hatte und die auch der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Die Grünen befürchten nun Rechtsunsicherheit.

Es geht um die geplante Änderung des Bundesimmissionsschutzgesetzes, wonach Fahrverbote in der Regel erst ab einer Belastung von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...