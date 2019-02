Die Paion-Aktie befindet sich seit Anfang Oktober in einer Art Schiebezone, die von 2,46 bis 1,99 Euro reicht. In dieser Zone gibt es immer wieder Ups und Downs zu beobachten, aktuell befindet sich die Aktie in einer Aufwärtsbewegung. Dabei konnte auch die 50-Tagelinie (EMA50) überwunden werden, was grundsätzlich positiv zu werten ist. Allerdings hat sich der gleitende Durchschnitt in jüngerer Vergangenheit nicht gerade als besonders starke Unterstützung oder Widerstand erwiesen, sodass der charttechnische ... (Alexander Hirschler)

Den vollständigen Artikel lesen ...