Ein Thema, das auch in der Finanzwelt durchaus Interesse und Beachtung findet, ist ethisches Verhalten. Dazu meldete sich die Deutsche Telekom am Dienstag mit einer erfreulichen Mitteilung: Demnach ist das Unternehmen dieses Jahr vom US-Institut "Ethisphere" ausgezeichnet worden, und zwar "als eines der weltweit führenden Unternehmen in Ethik". Wer nun vielleicht denkt, dass von Ethisphere massenweise Unternehmen ausgezeichnet werden und dass diese Auszeichnung damit keine besondere Bedeutung ... (Peter Niedermeyer)

