Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag erneut klar fester geschlossen. Der Leitindex SMI konnte die Gewinne am Nachmittag immer weiter ausbauen, und der breite SPI überstieg das Allzeithoch vom Januar 2018. Auch andere wichtige europäische Börsen, die am Dienstag über weite Strecken negativ ...

Den vollständigen Artikel lesen ...