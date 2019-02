Die EU hat sich auf eine neue Gasrichtlinie geeignet, wonach Pipelines, die von Drittstaaten in die EU führen, dieselben Auflagen erfüllen müssen wie Leitungen innerhalb des Staatenbündnisses. So darf beispielsweise Betrieb und Besitz nicht in einer Hand sein und Betreiber müssen Wettbewerbern Zugang gewähren. Nach Angaben der EU soll die Richtlinie in den nächsten neun Monaten in die nationale Gesetzgebung der EU-Länder implementiert werden.

Besonders betroffen von der Direktive ist das deutsch-russische ... (Marco Schnepf)

